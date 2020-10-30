После теракта в Ницце, французские власти призвали в полицию 3,5 тысячи резервистов

Для обеспечения порядка на улицах городов дополнительно привлекают мобильные полицейские и жандармские подразделения в таком же количестве, — сказал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Выступая после заседания Совета обороны, он напомнил, что накануне власти ввели высший уровень готовности по борьбе с терроризмом.

Накануне вооруженный ножом мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли. В этот же день стало известно о нападении на полицейских в другом городе и еще как минимум двух предотвращенных атаках в разных частях Франции.