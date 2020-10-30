В Кремле не увидели связи между нападениями на отдел полиции в Татарстане и атаками террористов во Франции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступление в российском регионе «абсолютно криминальным», заметив, впрочем, что в этом еще предстоит разобраться следствию.

Сегодня в Татарстане застрелили подростка, напавшего на полицейский участок. По данным следствия, он пытался поджечь здание и нанес несколько ударов ножом полицейскому. При нападении, как утверждает собеседник «Интерфакса», молодой человек выкрикивал «Аллах акбар!».

Днем ранее во Франции произошло несколько подобных атак.

Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный считает, что полицейские действовали в рамках действующего законодательства.

Анатолий Выборный добавил, что никаких претензий к сотрудникам полиции со стороны надзорных органов и вышестоящих органов не будет, поскольку они обеспечивали безопасность не только свою, но и окружающих.