Полиция задержала некоторых участников новой акции протеста у посольства Франции в Москве

По оценкам корреспондента «Эха», в автозаки попали по меньшей мере десять человек. Мусульмане, протестовавшие против карикатур на пророка Мухаммеда, сожгли портрет французского президента, а также держали плакаты с карикатурами на самого Эммануэля Макрона. Подобная акция впервые прошла у посольства и накануне. Тогда никого задерживать не стали.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии сообщило, что дипломаты попросили российские власти усилить меры безопасности во всех своих представительствах на территории страны.