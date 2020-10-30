Михайловский театр посвятит спектакль дирижеру Александру Ведерникову, умершему из-за коронавируса

Об этом, сообщила пресс-служба учреждения, со ссылкой на художественного руководителя Владимира Кехмана.

Ведерников скончался сегодня в 52-й московской больнице. По данным агентства ТАСС, у него было стопроцентное поражение легких. Дирижеру было 56 лет.

Ведерников родился в Москве в 1964 году. Окончил государственную консерваторию им. П. И. Чайковского и ее аспирантуру. Был главным дирижером Датской королевской оперы, а затем главным дирижером Михайловского театра в Санкт-Петербурге.