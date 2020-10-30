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16:32, 30 октября 2020

Худший сценарий развития эпидемии в Европе, который рассматривает Еврокомиссия, предполагает отсутствие вакцины

Худший сценарий развития эпидемии в Европе, который рассматривает Еврокомиссия, предполагает отсутствие вакцины от коронавируса. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения, продовольствия и безопасности Стелла Кириакидес в ходе пресс-конференции сказала, что в ближайшие несколько месяцев эффективный препарат западного производства может не появиться.

Ранее в Европе заявили, что разработанные Россией и Китаем вакцины никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС, так как не производятся на территории Евросоюза. В Еврокомиссии предупредили, что ни одно государство не может закупить вакцину у третьих стран, не получив на это разрешения.



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