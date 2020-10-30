Роскомнадзор попросил российские СМИ воздержаться от публикаций материалов, оскорбляющих чувства верующих

В заявлении ведомства говорится, что подобные действия будут расцениваться как нарушение закона, а доступ к ресурсам, допустившим это нарушение, «жестко ограничат».

Сообщение появилось на фоне скандала, разразившегося из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда во Франции. Две недели назад преподаватель, показавший их своим ученикам в рамках урока о свободе слова, был убит. После того, как президент Франции Эммануэль Макрон выступил с защитой светских ценностей, на него обрушилась критика мусульманского мира. Вчера в разных частях Франции произошла серия нападений.