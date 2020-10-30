Бывшая вице-мэр Саратова отрицает, что стала ключевым источником досье о сговоре штаба Дональда Трампа с Россией

О том, что из-за нее началось длительное расследование в отношении американского президента, ранее написала газета Wall Street Journal.

Ольга Галкина утверждает, что написанное в американской газете – неправда. Все совершенно не так, сказала она агентству РИА Новости, где сама работал в 2000-х. По словам Галкиной она действительно знает Игоря Данченко, который работал на бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила – он в 2016 году представил досье о связях Трампа с Москвой. Галкина рассказала, что она училась с Данченко в школе, потом он уехал работать и учиться в США, они дружили, но история о том, что она связана с обвинениями в адрес американского президента – это бред. Если бы она в этом участвовала, о вряд ли бы вернулась в Россию со своим ребенком.

Ранее газета Wall Street Journal написала о том, что Галкина была обижена на бывшего работодателя — компанию Webzilla, которой и приписала взлом выборов 2016 года. По версии издания, россиянка рассказала Данченко, что адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году встречался в Праге с российскими разведчиками, чтобы обсудить взлом сервером Демпартии.

Напомним, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера констатировало причастность российских хакеров ко взлому, но не нашло подтверждений факта сговора штаба Трампа с Кремлем