У посольства Франции в Москве задержали участников акции против карикатур на пророка Мухаммеда

Об этом сообщил корреспондент «Эха». Акции протеста продолжаются у здания посольства второй день подряд. Сегодня протестующие сожгли фотографию президента Франции Эммануэля Макрона. Мусульманская кампания против французских властей началась после комментариев Макрона в связи с убийством учителя, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Французский лидер сказал, что в стране и дальше будут защищать свободу слова.

Власти Франции дали распоряжения французским посольствам повысить меры безопасности.