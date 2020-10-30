Центральный аппарат Следственного комитета займется делом о нападении на отделение полиции в Татарстане

Об этом говорится на сайте ведомства. Минувшей ночью в городе Кукмор 16-летний подросток с помощью коктейля Молотова попытался поджечь здание полиции, а затем ножом ранил одного из силовиков, после чего был убит полицейскими. Молодой человек выкрикивал «Аллах акбар». Как выяснилось, перед нападением юноша записал видеообращение, где рассказывал о планах уничтожить кафе, принципы работы которого противоречат нормам ислама.

В Кремле, комментируя события в Татарстане, заявили, что не видят связи между нападением подростка на полицейских в республике и нападением на прихожан церкви во французской Ницце. Атака в Ницце произошла накануне. Вооруженный ножом преступник кричал «Аллах акбар». Он убил трех человек, прежде чем его задержали.