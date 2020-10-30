Запрос о выделении средств на музей истории РПЦ в Хамовниках был сделан в рамках распоряжения правительства РФ

Исторический музей направил в Министерство культуры запрос о выделении средств на создание выставочного центра, посвященного истории РПЦ и Новодевичьего монастыря. Запрос был сделан в рамках распоряжения правительства РФ. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник управления общественных связей Государственного исторического музея Мария Лемигова.

«Создание этого комплекса было предусмотрено еще 4 года назад распоряжением правительства РФ. В настоящий момент Исторический музей готовит документы на подготовку проекта будущего музея. Нужно будет пройти все необходимые согласования, в том числе с ЮНЕСКО», — рассказала она.

По словам М.Лемиговой, сумма в 3,8 млрд рублей, озвученная в СМИ, «была обозначена, исходя из планирования функционала здания — это выставочный комплекс, фондово-хранительские помещения и зона приема посетителей».

Она также напомнила, что комплекс Новодевичьего монастыря с 1934 года является филиалом Государственного исторического музея. В 2020 году его передали в безвозмездное бессрочное пользование Московской епархии РПЦ.

«По всем официальным документам и распоряжениям этот объект проходит как экспозиционно-выставочный комплекс Исторического музея. Прежде всего, мы планируем показывать в стенах этого музея экспозицию, посвященную истории Новодевичьего монастыря, и те коллекции, которые сейчас в большей степени недоступны ни для исследователей, ни для рядовых посетителей», — отметила М.Лемигова.

Что касается реальных сроков создания музея, по ее словам, «в распоряжении правительства обозначен 2023 год, но, скорее всего, эти сроки будут корректироваться».