В Екатеринбурге таксисты собрались на центральной площади в знак протеста против защитных экранов в своих авто

В Екатеринбурге сегодня утром таксисты собрались на центральной площади в знак протеста против защитных экранов в своих авто. Под окнами городской мэрии они припарковали несколько десятков машин.

Акция протеста таксистов началась на площади 1905 года сегодня около 7:00 утра. В центр Екатеринбурга выехали около 20 таксистов, которые заявили, что не будут работать до отмены требования установить защитные экраны. И если сегодня на линии не вышли 5% такси, завтра их будет 10 и потом 100%. Водители сетовали на то, что подобных требований нет в других регионах, а в других странах вовсе машины еще с завода приходят с такой защитой. И в сегодняшней ситуации выполнить требование, когда после указа, в местных такси должна появиться такая защита — нереально. К протестующим водителям вышел министр транспорта Свердловской области Василий Старков. Он предложил водителям встретиться за круглым столом и обсудить требования по установке защитных перегородок в машинах. Министр также пообещал, что водителей пока наказывать и штрафовать не будут. Напомню, указ губернатора, обязывающий рестораны, кафе и такси установить защитные перегородки, появился накануне вечером и официально начал действовать с сегодняшнего дня. По мнению областных властей, эта мера должна помочь в сдерживании распространения коронавируса.

Между тем, водители такси в Екатеринбурге, установившие в своих машинах защитный экран из пленки, выполняя указ губернатора, пожаловались, что пассажиры отказываются ехать, поскольку в автомобиле становится нечем дышать и ставят в результате низкие оценки за поездки, передает Знак.ком.