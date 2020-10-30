Полиция в Москве проверяет информацию о возможной передаче квартиры настоятелю одного из храмов от прихожанки

О скандальной истории рассказала газета РБК.

Трёхкомнатная квартира верующей Ирины Круговой в Химках после её смерти перешла в собственность протоиерея столичного храма бессребреников Космы и Дамиана Сергия Куликова. На это пожаловалась в полицию родственница умершей. Наталья Смирнова рассказала, что квартира должна была достаться ей по наследству, Кругова была её тётей. Однако затем завещание изменилось в пользу священнослужителя, пишет РБК. А в письме к патриарху Кириллу родственница умершей подчеркнула: это произошло после того как её тётя перенесла два инсульта. Врачи также выявили у неё онкологию, и она принимала сильнодействующие лекарства. В этот период как пишет издание интерес к пожилой женщине начала проявлять жена протоиерея Куликова. В квартире появилась сиделка-прихожанка, назначенная храмом, родственники владельца жилплощади не знали, а их туда перестали пускать. Тогда же из дома пропали документы на квартиру, утверждает потерпевшая. Там до сих пор живёт её бабушка, но она в последнее время говорит, что квартира цитата «принадлежит батюшке». В территориальном отделе полиции РБК сказали, что обстоятельства случившегося выясняют. В пресс-службе патриарха и в храме, настоятелем которого почти 30 лет является Куликов, на запрос издания не ответили.

В свою очередь адвокат родственницы, написавшей жалобу, допустил возбуждения уголовного дела о мошенничестве по результатам полицейской проверки. Защитник отметил, что ранее это делать отказывались.