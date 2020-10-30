У посольства Франции в Москве проходит митинг мусульман, возмущённых публикацией карикатур на пророка во Франции

У посольства Франции в Москве уже около часа проходит митинг мусульман, возмущённых публикацией карикатур на исламского пророка во Франции. Также начинают стягиваться полицейские.

Под крики «Смерть Макрону», «Макрон террорист» и «Аллах акбар» протестующие около получаса топтали, рвали и жгли листы с изображениями французского президента. Сейчас тут как минимум пятьдесят возмущённых мусульман. Они утверждаются что у акции нет организаторов, а собрались они после призывов своих знакомых в социальных сетях.

Большую часть времени полиция и Росгвардия происходящему не мешали. Сотрудники в форме стояли а нескольких метрах от кричащей толпы и звонили или набирали сообщения на мобильных телефонах. Примерно полчаса назад к месту митинга приехали три автозака второго оперативного полка столичного МВД, только после чего митингующих силой оттеснили от входа в посольство.

Во время противостояния один из протестующих потерял кроссовок, а у другого отняли связку стрел для спортивно лука. Имущество, при этом, вернули через несколько минут.

Пока что ни одного человека из кричащей толпы с плакатами не задержали. Полиция только просит разойтись и не мешать проходу граждан.

Несмотря на акцию, периодически к посольству подходят люди, которые кладут у забора цветы. Например, это произошло почти сразу после того, как полиция оттеснила протестующих от калитки.