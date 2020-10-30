Бывший боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Инстаграме в резких выражениях оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона. Текст спортсмен сопроводил фотографией французского лидера с отпечатком ботинка на лице. Нурмагомедов считает, что действия властей Франции оскорбляют чувства верующих мусульман. Сайт «Медуза» отмечает, что Инстаграм спортсмена – самый популярный в российском сегменте. На Нурмагомедова подписаны 25 миллионов человек. В середине октября в пригороде Парижа выходец из России чеченского происхождения обезглавил учителя, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции после этого заявил, что страна продолжит защищать свободу слова.