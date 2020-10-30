Главный дирижер петербургского Михайловского театра Александр Ведерников скончался на 57-м году жизни от коронавируса

Главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников скончался на 57-м году жизни от коронавируса. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на директора Большого театра Владимира Урина. Он уточнил, что у Ведерникова было 100-процентное поражение легких.