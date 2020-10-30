В Москве полиция начала проверку из-за получения протоиереем храма трехкомнатной квартиры по наследству от прихожанки

В Москве полиция начала проверку из-за получения протоиереем храма Сергием Куликовым трехкомнатной квартиры по наследству от прихожанки. Об этом сообщает РБК. С заявлением обратилась жительница Подмосковья Наталья Смирнова. Она говорит, что по завещанию должна была получить квартиру своей тети, но узнала, что завещание было изменено в пользу протоиерея. Причем это было сделано на фоне обнаруженного у тети тяжелого онкологического заболевания в период, когда та принимала сильнодействующие препараты. Как утверждает Смирнова, в тот период интерес к пожилой женщине стала проявлять жена священника. Родственников перестали пускать в квартиру.