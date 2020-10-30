Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста, что силовики будут действовать более жестко. Заявления лидер республики сделал на встрече с сотрудниками МВД. Видеоролик опубликовал Телеграм-канал «Пул первого». Лукашенко также поручил силовикам реагировать на действия протестующих, как он выразился, «красиво, чтобы комар носа не подточил».
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