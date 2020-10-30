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14:31, 30 октября 2020

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в грубых выражениях оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в грубых выражениях оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона на своей странице в Инстаграме. Спортсмен написал, что французский лидер и его последователи под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства верующих мусульман. Нурмагомедов добавил, что мусульмане любят пророка Мухаммеда больше, чем матерей, отцов, детей и жен.

В середине октября в пригороде Парижа выходец из России чеченского происхождения обезглавил учителя истории, который во время урока показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать свободу слова. Погибшему учителю посмертно присудили орден Почетного легиона.



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