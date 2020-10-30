Водителей общественного транспорта в Москве обяжут сделать прививки от гриппа

Требования властей города вызывает энтузиазм далеко не у всех.

Согласно приказу, подписанному главой Департамента транспорта города Максимом Ликсутовым, все те, кто работает в кабине, обязан сделать прививку. После 1 ноября без наличия справки на линию никого не выпустят, причем без сохранения зарплаты. Об этом пишет издание Ведомости. Обеспечить процесс предстоит руководителям предприятий. О том, какой процент водителей уже сделал прививки в мэрии сообщить затруднились. Ведомости приводят слова работника метрополитена, который говорит, что среди его знакомых тех, кто уже выполнил эту процедуру, нет.

Сотрудники опасаются, что под видом вакцинации от гриппа их будут прививать от КОВИДа. Многие планируют обращаться в частные медицинские учреждения или же просто доставать липовые справки. Между тем, по мнению экспертов, отсутствие даже пяти процентов водителей может привести к коллапсу в транспортной системе города, поэтому властям придется действовать более тонко, не прибегая к разного рода угрозам.

Согласно приказу, утвержденному Министерством здравоохранения, работники сферы услуг включены в национальный календарь профилактических прививок.