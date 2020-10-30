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14:07, 30 октября 2020

Мусульмане снова пришли к посольству Франции в Москве

Они возмущены публикацией карикатур на пророка Мухаммеда и позицией французских властей.

У входа в дипломатическое представительство постепенно начинают появляться люди, которые спрашивают, где здесь собираются мусульмане. Неподалёку от здания сейчас стоят около двадцати человек. Плакатов у них нет. Они ничего не скандируют. Как правило, все носят маски поверх бород.

Один из них, Абдулла, сказал «Эху Москвы», что про возможный пикет у посольства ему написали знакомые в социальных сетях. По его словам, мусульмане не не могут оставаться в стороне, пока во Франции притесняют последователей ислама.

Люди в форме собравшимся не мешают. Автозаков, которые были тут вчера, сейчас нет. У входа в посольство стоит дополнительный наряд полиции и три автомобиля, которые светят мигалками.

В префектуре Центрального округа «Коммерсанту» заявили, что не согласовывали акцию мусульман у посольства Франции на Большой Якиманке.

Главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин пришел возложить цветы к посольству Франции в Москве. В интервью корреспонденту «Эха Москвы» Рыклин сказал, это пришел поддержать французов.

Французы несут цветы к месту трагедии в Ницце, где сутки назад мужчина набросился с ножом на людей. Так как всё случилось в церкви Нотр-Дам в Ницце, власти страны приняли решение усилить охрану храмов, — передаёт британская ВВС. Также внимательно следят за безопасностью в мечетях -— так как при оказании ему помощи нападавший выкрикивал слова «Аллах-Акбар».

Французская Le Monde рассказывает о том, как тот оказался в Европе: «При нем следователи обнаружили документ итальянского Красного Креста, устанавливающий то, что он из Туниса и прибыл через остров Лампедуза в середине сентября; его маршрут на данном этапе полон таинственности, — указывает журналист. — Известно лишь, что молодой человек приземлился в итальянской Апулии, предположительно после того, как он прошел коронавирусный карантин, сообщил источник в полиции». Перевод по сайте Inopressa.ru.

Тем временем, полиция Франции задержала 47-летнего мужчину, который мог контактировать с совершившим нападение в Ницце, сообщил телеканал BFMTV.

Как передаёт Немецкая Волна, лидеры ЕС и США выразили солидарность с Францией и осудили террористический акт в Ницце. Любопытно, что то же сделали главы мусульманских стран: Турции, Саудовской Аравии и даже Туниса, откуда прибыл предполагаемый преступник. В результате вчерашней атаки в Ницце погибли три человека. Предполагаемый преступник задержан.



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