В Татарстане полиция застрелила подростка, который оказал сопротивление при задержании и ранил ножом одного из сотрудников. Это произошло минувшей ночью в городе Кукморе. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь полицейских. В МВД Татарстана утверждают, что подросток, Напавший с ножом на полицейского, не состоял на учете как склонный к экстремизму.

Один из руководителей Совета муфтиев России Рушан Аббясов осудил нападение в Татарстане. Он подчеркнул, что ислам осуждает любое насилие.

В Кремле не видят связи между нападением на отдел полиции в Татарстане и событиями в Франции. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков дал понять, что российские власти не ожидают волны экстремистских нападений. Он подчеркнул, что в России есть законы, которые не позволяют совершать действия, способные оскорбить чувства верующих.

Между тем, боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Инстаграме фото президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице. Хабиб с использованием грубых выражений оскорбительно высказался в адрес французского руководителя и призвал Всевышнего обрушить кары на президента и его сторонников. Хабиб обвинил Макрона в том, что тот под видом свободы слова занимается оскорблением чувств верующих.