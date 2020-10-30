В Кремле не связывают нападение на полицейских в Татарстане с событиями во Франции – Песков

В Кремле не связывают нападение подростка на полицейских в Татарстане с нападением на прихожан церкви в Ницце. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«События во Франции — это французские события. Здесь — одно из преступлений. Абсолютно уголовное, криминальное преступление. Какая здесь связь?» — сказал он.

С точки зрения Д.Пескова, «здесь дело не в религии и не в конфессии». «В России есть действующее законодательство. Если вы совершаете преступление, то по закону вы наказываетесь. Абсолютно наказание должно быть неотвратимым.



Одновременно с этим в России есть достаточно однозначные законы, которые не позволяют совершать действия, способные оскорбить чувства верующих. Вот из этого мы и исходим», — заключил он.