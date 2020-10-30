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13:35, 30 октября 2020

Средний размер ипотечного кредита в России обновил рекорд, — пишет РБК

Этой осенью он достиг максимума за всю историю ипотечного рынка в России, а именно 2-х миллионов 720-ти тысяч рублей. Аналитики говорят, что причина – снижение ставок и льготная ипотека.



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