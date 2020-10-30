Московские депутаты потребовали от Госдумы заняться вопросом обеспечения жильем детей репрессированных москвичей

Более ста московских депутатов потребовали от Госдумы заняться вопросом обеспечения жильем детей репрессированных москвичей. Об этом сообщает сайт «Медуза», в распоряжении которого оказалось соответствующее письмо. В ноябре в Госдуме должны рассмотреть два законопроекта о возмещении жилья жертвам репрессий. Авторы обращения призывают принять документ, предложенный депутатами от «Справедливой России». Они предлагают в приоритетном порядке предоставить жертвам политических репрессий федеральные выплаты на строительство или покупку жилья в местах, где их семьи жили до репрессий.
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