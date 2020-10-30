Российский миллиардер Алишер Усманов пожертвовал итальянскому острову Сардиния полмиллиона евро на борьбу с COVID-19

В письме, которое цитирует местная пресса, предприниматель написал, что благодарен Сардинии за теплый прием, который получает на этом острове последние 30 лет. Усманов добавил, что отдает 500 тысяч евро от всей души на программу по защите здоровья и жизней жителей Сардинии.



Информацию о перечислении денег журналу Forbes подтвердил представитель холдинга Усманова, не раскрывая деталей. Forbes отмечает, что миллиардер владеет недвижимостью на Сардинии и живет там почти все лето. Два года назад он стал почетным гражданином в местной коммуне.