После нападения на полицейский участок в Татарстане возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт

После нападения на полицейский участок в Татарстане возбуждены уголовные дела по статье о покушении на теракт, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Нападавший, 16-летний подросток, был застрелен силовиками, — рассказала начальник пресс-службы МВД по республике Татарстан Ирина Нижельская.

По версии следствия, минувшей ночью молодой человек с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание районного отдела полиции в городе Кукмор, а затем нанес не менее трех ударов ножом сотруднику полиции. Другой полицейский, оказавшийся на месте событий, начал стрелять в воздух, а потом открыл огонь на поражение. По данным местной интернет-газеты «Бизнес онлайн», подросток кричал «Аллах акбар» и «Я вас всех убью», а также называл силовиков неверными. Юноша скончался до приезда врачей.

На события в Татарстане уже отреагировали в Кремле. В пресс-службе президента сказали, что не видят связи между нападением подростка на полицейских в Татарстане и нападением на прихожан во французском городе Ницца.