Роскомнадзор расценивает как цензуру ограничения Твиттера на материал телеканала RT о выборах в США

Ранее администрация Твиттера маркировала репортаж как вводящий в заблуждение.

Публикацию с видео, размещённую на странице канала RT в твиттере, нельзя переслать или прокомментировать. Твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно участвовать в выборах или другом гражданском мероприятии, отметила администрация соцсети. Сюжет RT касался возможных нарушений при проведении выборов президента в США, которые пройдут 3 ноября, и проблем в ходе подсчёта голосов избирателей. Видео доступно по прямой ссылке, но для ознакомления с ним нужно отдельно нажать кнопку Посмотреть. Стоит отметить, что Twitter регулярно маркирует или скрывает сообщения, которые считает недостоверными или опасными. Так несколько твитов президента США Дональда Трампа администрация социальной сети помечала как сообщения, которые могут содержать недостоверную информацию. Он заявлял о возможных фальсификациях на предстоящих выборах главы страны. В то же время аккаунт канала RT, как и страница главного редактора RT Маргариты Симоньян отмечены как государственные издания. То же самое касается агентств ТАСС и РИА.

Роскомнадзор требует от Фейсбука, Твиттера и Гугла прекратить цензуру российских СМИ.