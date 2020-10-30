«Фонтанка» обнаружила в документах крематория Петербурга данные о почти 6 тысячах умерших от коронавируса

Петербургское издание «Фонтанка» обнаружило в документах городского крематория данные о почти 6 тысячах умерших от коронавируса с начала пандемии, однако, по официальной статистике, в городе за это время скончались на 2 тысячи человек меньше.

Согласно данным учета второго производственного цеха петербургского крематория, где сжигают тела умерших с коронавирусом, всплеск смертности в Петербурге началася еще в мае. К такому выводу пришли журналисты издания Фонтанка.ру, которые проанализировали журнал учета актов. Согласно этим записям, в ковидном цехе в последний месяц весны провели 1400 кремаций, а в июне их количество возросло до тысячи шестьсот. При этом оперативный штаб представлял иные цифры — по его данным, в мае от Ковид-19 скончались 213 человек, в июне — чуть менее тысячи. Это можно объяснить и тем, что чиновники считают только те смерти, основной причиной которых стал именно коронавирус. А в крематорий отправляют всех погибших, у кого диагностировали инфекцию. Всего с начала пандемии там сожгли почти шесть тысяч тел. Официально от Ковид-19 в городе скончались чуть более трех с половиной тысяч пациентов. Также важно отметить, что смольный считает погибших с задержкой. Однако за последний месяц статистика все же выровнялась — с 1 по 27 октября во втором корпусе было кремировано 622 человека. По данным оперативного штаба, за тот же период в городе умерло 702 человека. Журналисты подтвердили подлинность журнала учета, сравнив в нем фамилии известных персон, которые умерли в пандемию. Там они нашли, в частности, скульптора Романа Шустрова, легендарного диспетчера скорой помощи Владимира Маньковича и других.

Согласно данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Петербурге подтверждено 306 смертей от коронавирусной инфекции.