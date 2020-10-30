Прокуратура начала проверку после выписки умирающего ветерана из больницы

Его хотели перевезти в психиатрическую больницу, мужчина скончался.

Проверку прокуратура начала после того, как на сайте информационного агентства «Высота 102» появился материал о 87-летнем ветеране Владимире Молчанове. Его дочь рассказала изданию, что отца с двусторонней пневмонией и подтвержденным коронавирусом положили в волгоградский госпиталь ветеранов войн 21 октября. По ее словам, Молчанов был серьезно болен. Позже врачи сказали ей, что он, цитата, «шумит и мешает соседям по палате, лежит как собака на полу», поэтому будет решаться вопрос о его переводе в психиатрическую больницу. Звучали фразы: «ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет». Женщина решила забрать отца домой, вызвала машину платной неотложной помощи, руководство госпиталя согласилось. Ветерана без сознания выкатили ей на коляске. Его дочь рассказывает, что он выглядел как полутруп, у него был нитевидный пульс. Женщина была шокирована. Происходящее у дверей больницы она записала на видео. Ветерана закатали обратно, когда начали возмущаться находившиеся рядом люди. Позже сообщили, что он умер.

В госпитале после этого сообщили, что при выписке лабораторные и клинические показатели пациента были удовлетворительные