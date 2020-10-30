В Кремле не видят связи между нападением на отдел полиции в Татарстане и французскими событиями, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По данным Следственного комитета, минувшей ночью в городе Кукморе 16-летний молодой человек пытался поджечь здание районного отдела полиции, оказал сопротивление при задержании и несколько раз ударил полицейского ножом. По сообщениям СМИ, подросток кричал «Аллах акбар». Полицейские открыли огонь на поражение. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.