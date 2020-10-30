В Совете муфтиев России осудили нападение на полицейских в Татарстане, которое совершил 16-летний подросток, вооруженный коктейлями Молотова и ножом. Во время своих действий злоумышленник кричал «Аллах Акбар».

Как заметил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, «ислам запрещает любое насилие, любую агрессию, любое нападение». «Это мы видим из текстов священного Корана. Поэтому мы категорически осуждаем все события, которые происходят сегодня где бы то ни было в мире, например, во Франции или же в российских регионах», — сказал он.

Р.Аббясов подчеркнул, что «жизнь дана человеку Всевышним, и только он вправе ее лишать как создатель и творец всего сущего, людям же этого права Всевышний не давал».

По данным СК, в ночь на 30 октября в городе Кукморе 16-летний подросток пытался поджечь здание районного отдела полиции. После этого он нанес удары ножом сотруднику МВД. Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на террористический акт».