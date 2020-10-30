Роскомнадзор потребовал от Твиттера снять ограничения на репортаж телекомпании «Раша Тудей» о нарушениях на американских выборах. В Роскомнадзоре подобные ограничения назвали актом цензуры. Напомним, Твиттер промаркировал репортаж RT как спорный и вводящий в заблуждение.