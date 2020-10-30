Конкурс на должность главы Норильска не состоялся

Семь кандидатов из восьми отозвали свои заявления, поданные в конкурсную комиссию, — сообщили ТАСС в городском совете. Ринат Ахметчин, бывший мэр города, ушел в отставку в конце июля после скандала с аварией на ТЭЦ-3 и разливом топлива.