Конкурс на должность главы Норильска не состоялся

Семь кандидатов из восьми отозвали свои заявления, поданные в конкурсную комиссию, — сообщили ТАСС в городском совете. Ринат Ахметчин, бывший мэр города, ушел в отставку в конце июля после скандала с аварией на ТЭЦ-3 и разливом топлива.
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