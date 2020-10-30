«Волга Ньюс»: В самарской городской клинической больнице №8 у пациентов с коронавирусом изымают мобильные телефоны

В самарской городской клинической больнице №8 у пациентов с коронавирусом изымают мобильные телефоны, — сообщает издание «Волга Ньюс». Представители медучреждения утверждают, что эта мера касается только больных в тяжелом состоянии, так как помехи, создаваемые гаджетами, вызывают серьезные сбои в работе аппаратов ИВЛ.