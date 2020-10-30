Он рассчитан на 1200 коек. Еще два временных госпиталя, напомню, открыты на базе ВДНХ и автомобильного торгового центра «Москва».
Во временных госпиталях у врачей больше возможности следить за состоянием пациентов, — считает заместитель мэра Анастасия Ракова. По словам Раковой, в госпиталях есть необходимое медицинское оборудование.
Новый госпиталь для лечения больных с коронавирусом построили в московском районе Перово
Он рассчитан на 1200 коек. Еще два временных госпиталя, напомню, открыты на базе ВДНХ и автомобильного торгового центра «Москва».