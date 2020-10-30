В МВД Татарстана утверждают, что подросток, напавший на полицейского, не состоял на учете как склонный к экстремизму

В МВД Татарстана утверждают, что подросток, напавший с ножом на полицейского, не состоял на учете как склонный к экстремизму. По данным СК, минувшей ночью в городе Кукморе 16-летний молодой человек пытался поджечь здание районного отдела полиции и при задержании оказал сопротивление. Полицейские открыли огонь на поражение. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт.