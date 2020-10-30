Член комитета ГД по безопасности Выборный считает законными действия полицейских, застреливших подростка в Татарстане

Полицейские, которые застрелили подростка, напавшего на отдел полиции с бутылками с зажигательной смесью и ножом, действовали в рамках действующего законодательства. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный.

«В данной ситуации полицейские действовали в рамках законодательства. Фактически речь идет о нападении на полицейских, которые находились при исполнении служебных обязанностей. Когда человек нападает с оружием на полицейского, это совершенно естественная и адекватная реакция», — пояснил он.

С точки зрения А.Выборного, «если бы они не предприняли таких мер, непонятно, чем бы это закончилось, и сколько бы людей пострадало». «Этот человек действовал неадекватно или с фанатизмом, что свидетельствует о наличии признаков терроризма или каких-то других. В ходе следствия все причинно-следственные связи будут установлены», — отметил депутат.

А.Выборный уверен, что никаких претензий со стороны надзорных органов и вышестоящего руководства к полицейским не будет, так как речь шла о безопасности окружающих.