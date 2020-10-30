Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал проверить все учебные заведения с религиозным уклоном на наличие экстремистской литературы в связи с нападением подростка на полицейских в Татарстане. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Надо проверить все учебные заведения, где может быть экстремистская литература, проверить все социальные сети, вскрывать еще активнее спящие ячейки, посмотреть, кто куда выезжает, в какие арабские страны», — заявил В.Жириновский.

С его точки зрения, к распространению радикализма в России могут быть причастны влиятельные иностранные религиозные деятели. «В Америке сидит турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен. Он открыл 150 школ по всей Средней Азии, в том числе в Казани. Чему там учили? Мы должны контролировать, чему учат в школах, которые открываются иностранными проповедниками из иностранных центров. Красиво все — образование, школа, но там чуть-чуть добавляют яда – антирусские и антиправославные настроения. А потом мы получаем экстремистов, фанатов и радикалов», — заключил В.Жириновский.

Ранее стало известно, что в Татарстане застрелили подростка, напавшего на отдел полиции с криками «Аллах Акбар». По данным Telegram-канала Baza, злоумышленником оказался 16-летний уроженец Алтайского края Виталий Антипов. Перед нападением он записал видеообращение с призывами к джихаду и выложил его на своей странице в Facebook.