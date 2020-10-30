На Украине здание Конституционного суда забросали файерами и дымовыми шашками – у здания проходит митинг против отмены части норм антикоррупционного блока законов.

«Судьям пора в Ростов» — так называется акция у Конституционного суда, где собралось несколько сотен человек. Участники протеста заняли весь тротуар и проезжую часть близлежащей улицы, из-за чего движение пришлось перекрыть. Возле здания КС демонстранты зажгли файеры, на территорию в здание бросают дымовые шашки и петарды. Украинское издание Strana.ua, также пишет, что протестующие также забрасывают двор КС презервативами. Они требуют отставки судей, которые ранее приняли ряд неоднозначных решений. В Частности Конституционный суд отменил уголовную ответственность за предоставление недостоверных деклараций чиновниками, признал неконституционными проверку электронных деклараций и лишил Нацагентство про противодействию коррупции права проверять эти документы и выявлять конфликт интересов. Президент Украины Владимир Зеленский после этого внес законопроект о прекращении полномочий Конституционного суда и признанию ничтожными принятые им решения.

Напомним, что на Украине решение Конституционного суда не может быть обжаловано или отменено.