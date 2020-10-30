РБК: В нескольких регионах России в аптеках пропали некоторые лекарства из перечня жизненно важных препаратов

В нескольких регионах России по данным агентства РБК в аптеках пропали некоторые лекарства из перечня жизненно важных препаратов. Это может быть связано с новой системой маркировки товаров.

Раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия перестал продаваться в Москве, Подмосковье и еще нескольких субъектах федерации, — сообщает агентство РБК. В зависимости от изготовителя, названия у этого вещества могут быть разные, «Клексан», «Кленикс», «Анфибра», «Фленокс нео» и другие. Как правило, его прописывают беременным, чтобы снизить свёртываемость крови и риск образования тромбов. Тем не менее, в последнее время его рекомендуют тем, кто хочет избавиться от последствий осложнений после коронавирусной инфекции.

В маркетинговой компании DSN Group подсчитали, что продажи только «Клексана» по России в этом октябре упали на 27 процентов по сравнению с прошлым годом, хотя из-за эпидемии спрос на препарат должен был только вырасти. По словам исследователей, лекарства или нет в наличии, или его не могут продать из-за проблем с новой системой маркировки товаров.

На неё еще вчера жаловались большинство компаний, которые входят в Ассоциацию международных фармацевтических производителей. Там отметили, что из-за этой системы у них не получается продать в России более сорока миллионов упаковок различных препаратов. Они просто лежат на складах.

В свою очередь Министерство здравоохранения объясняет нехватку «Клексана» повышенным спросом. В ведомстве отметили, что держат этот вопрос под контролем, а очередная поставка препарата была осуществлена на прошлой неделе.