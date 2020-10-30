Правоохранительные органы Татарстана отрабатывают несколько версий нападения на полицейских в городе Кукморе

О происшествии доложено руководителю республики Рустаму Минниханову, — сообщает ТАСС. По данным Следственного комитета, 16-летний подросток оказал сопротивление при задержании и нанес полицейскому не менее трех ударов ножом. Силовики открыли огонь на поражение. По данным СМИ, молодой человек называл полицейских неверными и кричал «Аллах акбар». Источник Интерфакса утверждает, что подросток состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. В духовном управлении мусульман Татарстана утверждают, что молодой человек мечети не посещал.

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов подчеркнул, что ислам осуждает любое насилие. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после нападения в Татарстане.