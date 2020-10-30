Жириновский считает недопустимыми выступления глав российских регионов по международным вопросам

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что главы российских регионов не должны высказываться по международным вопросам. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», комментируя заявления главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

«Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться», — сказал В.Жириновский.

Он подчеркнул, что за подобными действиями глав регионов должно следить высшее руководство страны. «Пускай губернаторами занимается Кремль, президент страны. Но я считаю, что губернаторы не должны выступать по международным вопросам – все они должны заниматься хозяйственными и экономическими делами. Это более правильная позиция», — заключил В.Жириновский.

Как сообщалось, глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о Макроне после выступления, в котором последний раскритиковал радикальные формы исламизма и поддержал публикацию карикатур на пророка Муххамада. Кадыров призвал французского президента «прекратить провокации и нападки на веру, пока еще не поздно», и заявил, что считает его главным «вдохновителем терроризма» во Франции.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Пескова напомнил о том, что главы регионов не могут заниматься внешней политикой, на что Кадыров заявил, что с критикой президента Франции он выступил «как мусульманин, а не как политик». Глава Чечни также добавил, что «готов оставить должность» и пострадать за свои убеждения.