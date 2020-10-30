Сегодня в Киеве у здания Конституционного суда проходит акция протеста

Протестующие используют пиротехнику, в частности, дымовые шашки и петарды. Полиция пока не вмешивается в ситуацию. Ранее КС признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции по контролю и проверке деклараций, а также ряд положений закона о предотвращении коррупции. Президент Зеленский назвал это ударом по борьбе с коррупцией на Украине и сегодня внес в Раду законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда.