Сегодня в Киеве у здания Конституционного суда проходит акция протеста

Протестующие используют пиротехнику, в частности, дымовые шашки и петарды. Полиция пока не вмешивается в ситуацию. Ранее КС признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции по контролю и проверке деклараций, а также ряд положений закона о предотвращении коррупции. Президент Зеленский назвал это ударом по борьбе с коррупцией на Украине и сегодня внес в Раду законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда.
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