В Москве за прошедшие сутки подтверждено более 5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции

По официальным данным, в Москве за прошедшие сутки подтверждено более 5-ти тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Почти половина приходится на пациентов от 18-ти до 45-ти лет. К искусственной вентиляции легких в больницах Москвы подключены 339 человек.