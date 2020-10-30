В Москве в ближайший месяц начнется массовая вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник», — сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, сейчас вакцинируются группы риска – в частности, учителя и врачи. Привиты 2,5 тысячи человек.