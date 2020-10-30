В Татарстане полицейские застрелили 16-летнего подростка, который оказал сопротивление при задержании и ранил одного из сотрудников ножом. По данным источника Интерфакса, молодой человек называл полицейских «неверными» и кричал «Аллах акбар». Полицейские стреляли в него 12 раз, 6 пуль попали в нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В Госдуме считают, что полицейские действовали в рамках законодательства. Об этом «Эху Москвы» сказал член комитета по безопасности, «единоросс» Анатолий Выборный. По словам Выборного, никаких претензий к сотрудникам полиции быть не может, так как они обеспечивают безопасность не только свою, но и окружающих.