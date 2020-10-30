Жириновский объяснил свои высказывания о Тихановской необходимостью предотвратить гражданскую войну в Белоруссии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свое предложение «выкрасть» лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую из Европы, вернуть на родину и «повесить в центре Минска» необходимостью предотвратить гражданскую войну в Белоруссии. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я имел в виду принять жесткие меры по пресечению деятельности всех антибелорусских сил, которые окопались за границей. Наиболее яркая фигура – Тихановская, ибо ее принимали руководители многих западных стран. Когда заполыхает Белоруссия, все скажут, что Жириновский был прав. Там уже начинают кидать коктейли Молотова. Что вы придираетесь к одному глаголу? Речь идет о том, как предотвратить гражданскую войну в Белоруссии», — заявил В.Жириновский.

Он подчеркнул, что готов снова подписаться под этими словами, сказанными на канале «Россия 1». По мнению политика, такая мера будет упреждающим ударом. «Лукашенко должен это сделать. У него отличное КГБ. Надо арестовать всех, кто входит руководящие органы белорусской оппозиции, отправить под суд и приговорить к смертной казни, которая есть в республике, за антигосударственную деятельность, попытку вооруженного восстания, нагнетание обстановки и угрозу государственным деятелям Белоруссии», — отметил В.Жириновский.

С его точки зрения, если этого не сделать, «последствия могут быть очень страшными». «В Белоруссии создана новая структура — Народное антикризисное управление. Это авантюристы. Кто им дал право управлять страной, если их никто на это не уполномочил? Надо всех их арестовать. Трибунал имеет полное право вынести смертный приговор. Если будет пожизненное содержание или 15 лет тюрьмы, у кого-то может появиться желание этих оппозиционеров освободить. Поэтому надо их ликвидировать – 5-7 человек. По Уголовному кодексу Белоруссии для женщин нет смертной казни. Значит, надо отдельным указом президента заменить пожизненное заключение для Тихановской на смертную казнь», — заявил В.Жириновский.

Политик также прокомментировал то, что он назвал Тихановскую «ведьмой». «Это образ сказочный. Ведьма творит только плохое. В Средневековье ведьм уничтожали. Когда женщина, мать, сидит дома или где-то работает — тихо, спокойно с детьми и мужем – это прекрасная женщина. Но когда эта женщина провоцирует гражданскую войну в собственной стране, тогда это преступление, которое повлечет собой огромное количество жертв», — заключил В.Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР заявил на ток-шоу на канале «Россия 1», что в европейские страны нужно «направить спецназ», чтобы «выкрасть» Тихановскую из гостиницы, вернуть на родину и «повесить в центре Минска, чтоб все видели».

В.Жириновский назвал лидера белорусской оппозиции «стервозной бабенкой», «ведьмой» и «чудовищем», которая «шляется по всей Европе и продает страну».

Тихановская напомнила ему тех, кто в конце 30-х выступал за Гитлера, а потом им же и был уничтожен. Лидер ЛДПР высказал мнение, что сейчас история повторяется и некие внешние силы через ту же Тихановскую хотят атаковать Россию.