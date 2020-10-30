Россияне снова начали покупать впрок самое необходимое из-за возможного введения новых ограничений

Около 30 процентов россиян оказались особо предусмотрительными. Несмотря на то, что и весной магазины справились с повышенным спросом, граждане начали запасаться самым необходимым и не только. Об этом свидетельствуют исследования сервиса Юла и агентства Ресерч Ми, которые приводит РБК. 20 процентов россиян покупают товары первой необходимости, а 12 задумались о возможном закрытии непродовольственных магазинов и наведываются туда. Кроме того, больше половины россиян предпочитают отовариваться в своем районе, а около 40 процентов опрошенных сказали, что вынуждены начать экономить. Вместе с тем в торговых сетях отмечают, что в сравнении с весной спрос вырос незначительно, в десятки раз меньше и об ажиотаже говорить не приходиться, всего лишь о небольшом оживлении.



В исследованиях приняли участие более полутора тысяч россиян из Москвы, Петербурга и городов-миллионников.