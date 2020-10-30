Президент Франции Эмманюль Макрон сегодня созывает Совбез в связи с мерами, введенными в стране из-за теракта

Нападение, жертвами которого стали три человека, произошло в церкви Нотр-Дам в Ницце накануне.

Во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы, по всей стране план по противодействию терроризму введен на максимально высоком уровне. Он предполагает увеличение числа полицейских и военных патрулей на улицах, вокзалах и в общественных местах, усилены меры защиты мест религиозного культа и школ и более чем в два раза увеличено число французских военных в рамках антитеррористической операции «Часовой». Она действует во Франции с 2015 года – в том числе после теракта в редакции сатирического журнала Шарли Эбдо. Мобилизовать армию власти решили после теракта в Ницце и нескольких попыток нападений в других городах в день, когда мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда. В Ницце исламист из Туниса зарезал троих человек во время службы в соборе. Через несколько часов стало известно, что в Авиньоне мужчина угрожал ножом прохожим, попытался напасть на полицейских и был убит, а в Лионе афганец размахивал ножом на остановке. Этому предшествовало убийство под Парижем учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке по свободе слова.

Усиление мер безопасности во Франции накладывается на введение повсеместного режима изоляции из-за коронавируса. Строгие ограничения будут действовать по меньшей мере до зимы