Полиция Татарстана застрелила 16-летнего подростка, который, как утверждается, пытался напасть на полицейский участок

Инцидент произошел минувшей ночью в Кукморе. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь полицейских. По данным портала «Бизнес онлайн», застреленный подросток ранее учился в мусульманской школе в Башкортостане.

Следствие отрабатывает версию о так называемом «французском следе» в нападении на отдел полиции в Татарстане, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства уточнил, что нападение могло быть спровоцировано публикацией карикатур на пророка Мухаммеда и последующими событиями во Франции.